В Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади

Водночас дитячі садочки в Одесі працюватимуть.

Фото: dumskaya.net

Усі школи Одеси завтра працюватимуть у дистанційному режимі через погіршення погоди. Про це заявила директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

«До уваги батьків школярів міста Одеси!

У звʼязку з очікуваним погіршенням погодних умов, 27 листопада одеські школи проведуть дистанційні заняття. При цьому в кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі.

Дитячі садочки працюватимуть. Рекомендуємо залишити дитину вдома за наявності такої можливості», — зазначила Буйневич.

Нагадаємо, що на Одещині через потужну хуртовину перекрита траса Одеса-Рені. Ми публікували фото і відео.

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