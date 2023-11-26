На Одещині потужна хуртовина: перекрита траса Одеса-Рені, фото і відео

У мережі публікують кадри снігового апокаліпсису на дорогах Одещини.

У неділю, 26 листопада, в Одесі та області значно погіршилася погода. Регіон засипає снігом, на дорогах утворилася ожеледиця.

Через це на двох трасах перекрили рух, зокрема трасу Одеса-Рені перекрили для всіх видів транспорту.

Фото та відео снігу на Одещині публікують місцеві ЗМІ та телеграм-канали. Як повідомляє Суспільне, частина області залишилась без світла через негоду.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Одеській області очікуються хуртовини, ожеледиця та шквальний вітер до 25-30 м/с. У мережі публікують кадри, на яких помітно, що регіон активно засипає снігом, особливо Ізмаїльський район.

У міськраді Одеси також попереджають про ожеледицю на Київському та Тираспольському шосе, а також та Шкодовій горі.

Тим часом у Службі відновлення розвитку інфраструктури заявили, що через погіршення погоди на трасі М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (об'їзд Одеси) перекрили рух для вантажівок. Обмеження ввели о 8:30, вони діятимуть щонайменше протягом 12 годин.

Трасу М-15 Одеса-Рені повністю перекрили для всіх видів транспорту. Також введено обмеження в русі для вантажівок на автодорозі М-05 Київ - Одеса.

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