Туреччину «лихоманить»: в країні вирує одночасно потужна повінь та буревій, фото і відео

Деякими містами пронісся торнадо – зривав дахи та виривав дерева з корінням.

У неділю, 26 листопада, Туреччину одночасно накрили потужна повінь та нищівний буревій. Фото і відео публікують в мережі.

Так, через шторм та сильний дощ в Ізмірі затопило дороги, квартири і магазини.

Водночас Стамбулом, Анкарою і Даламаном пронісся торнадо – зривав дахи та виривав дерева з корінням.

Зазначається, що під час смерчу у регіоні Мугла випав град розміром з яйце, а потім сніг. Це надзвичайно рідкісне явище для курортного регіону.

Вітер був 150 км/годину, який повалив дерева, біг-борди, стовпи, залишив без електрики домівки.

Повідомляють, що жертв немає. Сума збитків оцінюється.

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