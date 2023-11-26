У Києві сталася смертельна ДТП: легковик зіткнувся з вантажівкою, фото

Внаслідок аварії водій легковика Renault Logan загинув на місці.

У Дарницькому районі Києва сталася смертельна аварія. 25 листопада на Бориспільському шосе легковик зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє ДСНС.

Внаслідок ДТП водій легковика Renault Logan загинув на місці.

Як повідомили рятувальники, тіло чоловіка рятувальники деблокували з понівеченого авто за допомогою гідро та електроінструменту.

Також у легковику їхали пасажири: жінка та двоє дітей. Їх забрала «швидка». Поліція з’ясовує всі обставини смертельної ДТП.

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