Група країн Євросоюзу виступає за помʼякшення санкцій проти рф у новому пакеті, — ЗМІ

12-й пакет санкцій спрямований на боротьбу з обходом заборони імпорту ключових товарів через треті країни.

Низка «великих країн» Європейського Союзу домагається помʼякшення санкцій проти рф у 12-му пакеті, який спрямований на боротьбу з обходом заборони імпорту ключових товарів через треті країни. Про це повідомлє Bloomberg.

Йдеться про заплановані обмеження, які заборонять купувати через компанії-посередники, зареєстровані в третіх країнах, деякі ключові товари, такі як напівпровідники, що можуть використовуватися для військового виробництва.

За планом, компанії-експортери таких товарів мають перед продажем вносити певну суму на депозитний рахунок.

Якщо зʼясується, що продукція призначена для росії і обходить санкції, то щонайменше половина цієї суми має піти до спеціального фонду для підтримки України, а контракт має бути розірваний.

Крім того, експортерів у новому пакеті зобовʼяжуть повідомляти про порушення санкцій компаніями із третіх країн.

Неназвані «великі країни» ЄС, як кажуть джерела, сумніваються в реалізації такого плану і побоюються, що такий крок зробить продукцію європейських компаній менш конкурентоспроможною. Вони хочуть скоротити перелік товарів, які підпадуть під обмеження.

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