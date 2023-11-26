В рф оголосили в розшук прессекретаря компанії Meta Енді Стоуна

Один із російських судів у середині листопада 2023 року також ухвалив рішення про заочний арешт Стоуна - за статтею про сприяння тероризму.

Міністерство внутрішніх справ рф оголосило в розшук прессекретаря компанії Meta, до якої входять Facebook та Instagram, Енді Стоуна. Про це повідомляють росЗМІ.

Картка Енді Стоуна з'явилася у базі ще у лютому 2023 року.

Повідомляється, що один із російських судів у середині листопада 2023 року також ухвалив рішення про заочний арешт Стоуна - за статтею про сприяння тероризму.

Саме за цією статтею 11 березня 2022 року слідчий комітет рф порушив справу через рішення Meta не блокувати користувачів Facebook та Instagram, які начебто закликають до «смерті російських загарбників». Того ж дня дію нових правил обмежили лише територією України.

Також відомство країни-агресора згадувало у пресрелізі про кримінальну справу ім'я Стоуна, який оголосив зі своєї сторінки у твіттері про нововведення Meta.

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