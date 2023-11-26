Колишній офіцер, засуджений за вбивство афроамериканця, отримав ножове поранення у в'язниці США

У США у в’язниці серйозно поранили ножем колишнього поліцейського, наразі він перебуває у лікарні.

У федеральній в'язниці в Аризоні колишнього поліцейського Дерека Шовіна, який був засуджений за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, поранили ножем, повідомив Офіс генерального прокурора. Напад стався 24 листопада. Представництво прокуратури підтвердило, що засуджений перебуває у стабільному стані, – повідомляє CNN.

Співробітники в'язниці негайно втрутилися, щоб надати допомогу пораненому та доставили його до лікарні для медичної допомоги. У результаті інциденту жоден з працівників в'язниці не постраждав. З суботи відвідування у в'язниці тимчасово припинено.

Дерек Шовін отримав серйозне поранення, проте очікується, що він виживе.

Адвокат колишнього поліцейського, Грег Еріксон, повідомив представникам ЗМІ, що поки що не вдалося зв'язатися зі своїм клієнтом.

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