На трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати, відео

У соцмережах публікують фото та відео снігового колапсу, що вже відбувається на трасі до Києва.

На Київщину наближається негода. Синоптики прогнозують снігопади, ожеледицю та хуртовини в неділю та понеділок. Голова Київської ОДА Руслан Кравченко закликає громадян області утриматися від поїздок.

«Тож прошу кожного мешканця області заздалегідь подбати не лише про себе. Допоможіть тим, хто в разі погіршення погоди не зможе самостійно дістатися до магазину чи аптеки. Закупіть їм усе необхідне. Автовласників також попрошу, за можливості, утриматися від поїздок цими днями», – сказав Кравченко.

Київська ОДА вже видала відповідні доручення службам, щоб бути готовими до можливих негодних умов.

Усі оперативні служби Київської області переведені в режим цілодобового чергування. Служби відновлення та розвитку інфраструктури Київщини, Національна поліція та ГУ ДСНС забезпечать постійний моніторинг та координацію безпекових заходів на автодорогах загального користування, а також готовність до аварійно-рятувальних робіт у разі необхідності.

Кравченко також підкреслив необхідність забезпечення безперебійного функціонування систем життєзабезпечення в районах області. У випадку потреби планується оперативне розгортання додаткових пунктів незламності та обігріву.

Нагадаємо, що на Одещині через потужну хуртовину перекрита траса Одеса-Рені. Ми публікували фото і відео.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.