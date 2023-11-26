Російські ППО в Україні: британська розвідка назвала причину передислокації

Британська розвідка опираючись на рухи російських літаків зазначає про можливе переміщення систем ППО.

Джерело фото: ukrinform

Ймовірно, росія перемістила стратегічні системи протиповітряної оборони С-400 з Калінінграда, міста на балтійському узбережжі рф, на фронт в Україну з метою компенсації нещодавних втрат, – зазначається у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Дані міністерства оборони Великої Британії вказують на рухи російського повітряного транспорту до листопада 2023 року, що свідчать про можливе переміщення систем С-400.

Згідно з інформацією британської розвідки, Калінінград для росії є важливим стратегічно чутливим регіоном через своє розташування, межуючи з трьома сторонами з державами-членами НАТО.

«Той факт, що міноборони росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей росії», – зауважило Міністерство оборони Великої Британії.

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