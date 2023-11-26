Окупанти заселилися у ваше помешкання: що робити

Якщо окупанти незаконно заселилися у ваше помешкання, необхідно звернутися до правоохоронців.

У разі незаконного заселення окупантів у житло, постраждалі мають сповістити правоохоронні органи навіть у випадку, якщо це сталося раніше.

Центр прав людини ZMINA надав рекомендації українцям, які опинилися у подібній ситуації.

Потерпілим рекомендується негайно звернутися до правоохоронних органів – Національної поліції або Служби безпеки України.

У заяві про злочин важливо вказати особисті дані та прикріпити будь-які документи, які підтверджують право власності на житло. Також до заяви можна додати фото або опис зовнішнього вигляду помешкання, вказати деталі правопорушення та інформацію про осіб, які проникли в житло.

Однією з можливих форм сповіщення є звернення до Нацполіції за номером 102 або до найближчого відділення поліції, адресу та контакти якого можна дізнатися на офіційній мапі. Також можна звернутися до Служби безпеки України за номером: (044) 256-99-91 або на електронну пошту: [email protected].

Необхідно також пам'ятати, що заяву про злочин можуть подати не лише самі потерпілі, а й їх родичі, друзі, знайомі чи свідки події.

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