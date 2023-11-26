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На Одещині із заметів рятувальники витягли 121 автомобіль: фото

19:20, 26 листопада 2023
На Одещині рятувальники здійснили 59 виїздів щодо звільнення автомобілів із заметів.
На Одещині із заметів рятувальники витягли 121 автомобіль: фото
Джерело фото: ДСНС України
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У Одеській області зі снігу рятувальники звільнили 121 автомобіль, серед яких були п'ять автобусів та п'ять автомобілів швидкої допомоги, – повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наразі на території Одеської області триває ліквідація наслідків негоди, яка, за даними на 16:00, ще продовжує впливати на регіон. Рятувальні служби здійснили 59 виїздів, спрямованих на розчищення шляхів від снігу.

«Зі снігової пастки вилучено 121 автомобіль, з них 5 автобусів та 5 машин «Швидкої допомоги»», – йдеться у повідомленні.

У рятувальних операціях бере участь 48 одиниць спеціальної техніки та 157 рятувальників, залучених від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У зв'язку з негодою рух по трасі М15 (Одеса - Рені) тимчасово заборонено з метою усунення наслідків стихійного лиха та забезпечення безпеки на дорозі.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.

На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП.

Крім того, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.

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