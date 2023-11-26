В Одесской области из сугробов спасатели вытащили 121 автомобиль: фото

В Одесской области спасатели совершили 59 выездов по освобождению автомобилей из сугробов.

Источник фото: ГСЧС Украины

В Одесской области из снега спасатели освободили 121 автомобиль, среди которых были пять автобусов и пять автомобилей скорой помощи, - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас на территории Одесской области продолжается ликвидация последствий непогоды, которая, по данным на 16:00, еще продолжает влиять на регион. Спасательные службы осуществили 59 выездов, направленных на расчистку дорог от снега.

"Из снежной ловушки изъят 121 автомобиль, из них 5 автобусов и 5 машин "Скорой помощи"", - говорится в сообщении.

В спасательных операциях участвует 48 единиц специальной техники и 157 спасателей, привлеченных от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В связи с непогодой движение по трассе М15 (Одесса - Рени) временно запрещено с целью устранения последствий стихийного бедствия и обеспечения безопасности на дороге.

Напомним, на трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать.

В Одесской области в результате непогоды произошло 37 ДТП.

Кроме того, в Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов.

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