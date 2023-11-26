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  1. В мире

В россии неизвестные дроны атаковали здание танковой дивизии

19:39, 26 ноября 2023
В подмосковье в результате атаки дронов произошел взрыв в здании казармы Кантемировской дивизии.
В россии неизвестные дроны атаковали здание танковой дивизии
Источник фото: Pacific Press
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В ночь на воскресенье, 26 ноября, неизвестные дроны-камикадзе устроили атаку на один из военных объектов россии.

По информации российских СМИ, со ссылкой на собственный источник, во время ночной атаки дронов один из беспилотников поразил здание Кантемировской дивизии в подмосковье.

По данным источника, в 3:15, БПЛА влетел на территорию Кантемировской дивизии, точнее, на расположение 275-го самоходно-артиллерийского полка, где ударил по пятиэтажному кирпичному зданию казармы, вызвав взрыв. В результате произошел пожар.

Пока нет никакой информации о пострадавших или жертвах в результате инцидента.

Напомним, в рф заявили о попытке массированной атаки беспилотниками, всего зафиксировано 21 дрон.

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