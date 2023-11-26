Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Масштаб застосування тяжких покарань за крадіжку мимоволі нагадує застосування «закону про 5 колосків», - судді ВС звернули увагу на проблему тлумачення ознаки «в умовах воєнного стану»

Збільшення кількості вироків з двозначного до чотиризначного числа неможливо пояснити інакше, ніж застосуванням ознаки «в умовах воєнного стану», - колегія суддів Касаційного кримінального суду ВС передала справу на Об’єднану палату.

Окрема ухвала як спосіб реагування суду на безпідставні апеляційні та касаційні скарги владного суб’єкта, - позиція Верховного Суду

Принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами як засадничий принцип адміністративного судочинства: позиція Верховного Суду.

Верховна Рада прийняла закон про подальшу долю суддів Верховного Суду України, а також суддів вищих спецсудів

Суддів ВССУ, ВГСУ, ВАСУ прирівняють за рівнем грошового забезпечення до суддів Вищого антикорупційного суду, - Рада ухвалила закон про внесення змін до закону про судоустрій щодо статусу суддів Верховного Суду України та вищих спецсудів.

Судді КАС ВС мають вирішувати питання повернення позовної заяви колегіально, а не одноособово, - Велика Палата

Питання про повернення позовної заяви мав би вирішувати колегіальний склад суду, визначений за результатами автоматизованого розподілу справи, - ВП ВС.

Законопроект про відокремлення САП від Офісу Генпрокурора прийнято за основу – до другого читання туди планують додати норми про скасування «правок Лозового»

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку планують вивести зі структури Офісу Генерального прокурора.

  1. У світі

У росії заявили про атаку безпілотників: фото і відео

08:46, 26 листопада 2023
У рф заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.
У росії заявили про атаку безпілотників: фото і відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В ніч на неділю, 26 листопада, у росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон. Про це повідомляють росЗМІ.

Вночі атаку безпілотників зазнала московська область. Однак за повідомленням пропагандистів, їх нібито збила ППО. При цьому в області пошкоджено три будівлі.  

Відомо, що через атаку призупинили роботу місцеві аеропорти «Внуково» та «Домодєдово».

Російське міноборони заявляє, що ППО збила 9 дронів, які рухались на москву.  

Також у Тулі безпілотник влучив у квартиру на 12 поверсі. Постраждала одна людина - у неї травма стопи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва