У росії заявили про атаку безпілотників: фото і відео

У рф заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.

В ніч на неділю, 26 листопада, у росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон. Про це повідомляють росЗМІ.

Вночі атаку безпілотників зазнала московська область. Однак за повідомленням пропагандистів, їх нібито збила ППО. При цьому в області пошкоджено три будівлі.

Відомо, що через атаку призупинили роботу місцеві аеропорти «Внуково» та «Домодєдово».

Російське міноборони заявляє, що ППО збила 9 дронів, які рухались на москву.

Також у Тулі безпілотник влучив у квартиру на 12 поверсі. Постраждала одна людина - у неї травма стопи.

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