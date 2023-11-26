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  1. В Україні

Київ був близький до відключень світла через атаку дронами, — Кудрицький

08:41, 26 листопада 2023
За словами очільника Укренерго, через пошкодження в столиці «були близькі до того, щоб запровадити відключення».
Київ був близький до відключень світла через атаку дронами, — Кудрицький
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У Києві був ризик відключення електроенергії 25 листопада. Російські окупанти під час атаки пошкодили інфраструктуру. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За словами Кудрицького, через пошкодження в столиці «були близькі до того, щоб запровадити відключення».

«Декілька потужних магістральних ліній електропередач, які живлять місто і міста навколо, були пошкоджені і відключилися. Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень», — зазначив очільник Укренерго.

Він додав, що вже працюють дві потужні магістральні лінії. Наразі загроза відключення світла відсутня.

Раніше ми писали, що у ДСНС показали наслідки масованої атаки дронів рф на Київ.

Також ворог використав чорні шахеди: у Повітряних силах пояснили, чи могли це бути нові реактивні дрони.

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