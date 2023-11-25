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  1. В Україні

Через блокаду україно-польського кордону почалися проблеми з постачанням пального, — Мінагрополітики

22:11, 25 листопада 2023
Заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич: Ми вже бачимо проблеми з таким важливим постачанням як паливо в Україну.
Через блокаду україно-польського кордону почалися проблеми з постачанням пального, — Мінагрополітики
Фото: AFP
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Через блокаду польськими перевізниками кордону в Україні почалися проблеми із постачанням пального. Про це розповів у ефірі телемарафону заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич.

За його словами, для експорту зерна ситуація на кордоні не є критичною. Україна наразі має можливість експортувати продовольчі товари залізничними шляхами та через чорноморські та дунайські порти.

«Через українсько-польські кордони рух наших вантажівок заблокований. І зрозуміло, що це знижує рівень продовольчого експорту… Нам вдається врівноважувати ситуацію…Але ми бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, паливо для України. Це теж треба враховувати», — зазначив Дмитрасевич.

Також, за його словами, з України дуже затруднений автомобільний експорт: в середньому через усі прикордонні пункти виїжджає одна вантажівка на годину.

 

Нагадаємо, що Україна організовує евакуацію водіїв вантажівок, які заблоковані з польського боку кордону.

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