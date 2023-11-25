Из-за блокады украино-польской границы начались проблемы с поставкой топливо, — Минагрополитики

Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич: Мы уже видим проблемы с такими важными поставками как топливо в Украину.

Фото: AFP

Из-за блокады польскими перевозчиками границы в Украине начались проблемы с поставкой топлива. Об этом рассказал в эфире телемарафона заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич.

По его словам, для экспорта зерна ситуация на границе не критичная. Украина имеет возможность экспортировать продовольственные товары железнодорожными путями и через черноморские и дунайские порты.

«Через украино-польские границы движение наших грузовиков заблокировано. И понятно, что это снижает уровень продовольственного экспорта… Нам удается уравновешивать ситуацию… Но мы видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топливо для Украины. Это тоже нужно учитывать», - отметил Дмитрасевич.

Также, по его словам, из Украины очень затруднен автомобильный экспорт: в среднем из-за всех пограничных пунктов выезжает один грузовик в час.

Напомним, что Украина организует эвакуацию водителей грузовиков, заблокированных с польской стороны границы.

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