Украинцам напомнили, где можно узнать реквизиты единого счета для уплаты налогов

В ГНС отметили, что информация о реквизитах единого счета, в частности, доступна плательщику в электронном кабинете в день его включения в реестр плательщиков, использующих единый счет.

Налоговая служба в Запорожской области объяснила, где можно узнать реквизиты единого счета для уплаты налогов.

Так, порядок функционирования единого счета и выполнения норм ст. 35-1 НКУ центральными органами исполнительной власти утверждены постановлением КМУ №321.

Абзацем вторым п. 5 Порядка №321 определено, что информация о реквизитах единого счета, в частности, доступна плательщику в электронном кабинете в день его включения в реестр плательщиков, использующих единый счет.

При включении плательщика в реестр плательщиков, использующих единый счет, на основании представленного Уведомления об использовании/отказе от использования единого счета такой плательщик сразу получает сообщение (квитанция №2) о его включении в такой реестр с указанием реквизитов единого счета.

В соответствии с пп. 4 п. 16 Порядка №321 ГНС генерирует по плательщикам, включенным в реестр плательщиков, использующих единый счет, реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей с единого счета не позднее 16 часов. 30 мин. ежедневно, кроме выходных, праздничных и нерабочих дней, путем сравнения онлайн-информации, офлайн-информации с контрольными ренкингами по показателям, подлежащим перечислению на бюджетные счета для зачисления поступлений и/или на небюджетные счета органов ГНС, открытые в Казначействе для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Для перечисления сумм денежных обязательств и/или налогового долга (задолженности) по налогам и сборам, единому взносу и другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на ГНС, на бюджетные счета для зачисления поступлений и/или на небюджетные счета ГНС и его территориальных органов, открытые в Казначействе для зачисления единого взноса, ГНС до 16 час. 30 мин. каждый день, кроме выходных, праздничных и нерабочих дней, направляет Казначейству реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей с единого счета.

Пунктом 17 Порядка №321 предусмотрено, что реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей с единого счета является основанием для перечисления Казначейством платежей указанным в нем получателям.

После подтверждения Казначейством факта выполнения записей реестра платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей с единого счета в порядке, определенном п. 24, 26 – 28 Порядка №321, данные такого реестра становятся доступными для просмотра плательщиком через электронный кабинет порядке, предусмотренном ст. 42-1 НКУ и является основанием для отражения органами ГНС в интегрированной карточке плательщика сумм поступлений на бюджетные счета для зачисления поступлений и/или на небюджетные счета органов ГНС, открытые в Казначействе для зачисления единого взноса.

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