В росії невідомі дрони атакували будівлю танкової дивізії

У підмосков'ї в результаті атаки дронів відбувся вибух в будівлі казарми Кантемирівської дивізії.

Джерело фото: Pacific Press

В ніч на неділю, 26 листопада, невідомі дрони-камікадзе влаштували атаку на один з військових об'єктів росії.

За інформацією російських ЗМІ, з посиланням на власне джерело, під час нічної атаки дронів один з безпілотників вразив будівлю Кантемирівської дивізії в підмосков'ї.

За даними джерела, о 3:15, БПЛА влетів на територію Кантемирівської дивізії, точніше, на розташування 275-го самохідно-артилерійського полку, де вдарив по п'ятиповерховій цегляній будівлі казарми, спричинивши вибух. В результаті сталася пожежа.

Наразі немає жодної інформації щодо потерпілих або жертв внаслідок інциденту.

Нагадаємо, у рф заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.

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