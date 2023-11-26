Негода дісталася Вінницької області: правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути вкрай обережними

На Вінниччині також ускладнені погодні умови, спецслужби ліквідовують наслідки негоди.

Джерело фото: Національна поліція України

На Вінниччині погодні умови ускладнили рух на дорогах. В Гайсинському районі правоохоронці активно діють для ліквідації наслідків негоди та надання допомоги водіям, – повідомляє Національна поліція України.

Поліцейські закликають всіх учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів, бути особливо обережними під час перебування на вулиці. Рекомендують утриматися від поїздок на далекі відстані та виїздів без нагальної потреби.

Особливу увагу звертають на важливість для пішоходів переходити дорогу тільки в спеціально відведених для цього місцях, особливо у випадку обмеженої видимості. Крім цього, рекомендують використовувати світловідбиваючі елементи на одязі для покращення видимості під час руху в темну пору доби.

Поліцейські також закликають усіх, хто потрапив у скрутне становище через негоду, негайно повідомляти про це за номером «102» або звертатися до аварійних служб для отримання допомоги та підтримки.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.

На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП.

Крім того, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.

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