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  1. У світі

Біля берегів Греції затонуло судно: 13 людей зникли безвісти

18:41, 26 листопада 2023
В результаті шторму біля грецького острова Лесбос затонуло вантажне судно, 13 із 14 членів екіпажу зникли безвісти.
Біля берегів Греції затонуло судно: 13 людей зникли безвісти
Джерело фото: Anadolu Ajansı
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Біля грецького острова Лесбос зазнав катастрофи вантажний корабель «Раптор», в результаті 13 членів екіпажу зникли безвісти, – повідомляє Associated Press з посиланням на місцеві владні органи.

Судно, зареєстроване на Коморських островах, відправилося з Александрії, Єгипет, до Стамбула, перевозячи на борту 6000 тонн солі. У складі екіпажу були 14 осіб – вісім єгиптян, чотири індійці та два сирійці.

Повідомлення про механічні проблеми на судні надійшло о 7 ранку в неділю, після чого корабель відправив сигнал лиха та загубився приблизно за 4.5 морських милі на південний захід від Лесбосу, повідомили місцеві владні.

Один член екіпажу, єгиптянин, був врятований. За даними берегової охорони, рятувальні операції ведуть вісім торгових суден, два гелікоптери та один фрегат ВМС Греції. Не дивлячись на сильні штормові умови зі швидкістю вітру понад 80 км/год, пошуки ведуться в регіоні катастрофи. Трьом суднам берегової охорони не вдалося досягти цього району через негоду, вказавши на складність умов.

Очільниця берегової охорони висловила впевненість, що ведуться максимально можливі заходи для рятування загиблих членів екіпажу, однак надалі не назвала жодних подробиць, посилаючись на тривалість та слідство.

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