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  1. В мире

У берегов Греции затонуло судно: 13 человек пропали без вести

18:41, 26 ноября 2023
В результате шторма у греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно, 13 из 14 членов экипажа пропали без вести.
У берегов Греции затонуло судно: 13 человек пропали без вести
Источник фото: Anadolu Ajansı
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Возле греческого острова Лесбос потерпел крушение грузовой корабль "Раптор", в результате 13 членов экипажа пропали без вести, - сообщает Associated Pressсо ссылкой на местные властные органы.

Судно, зарегистрированное на Коморских островах, отправилось из Александрии, Египет, в Стамбул, перевозя на борту 6000 тонн соли. В составе экипажа были 14 человек - восемь египтян, четыре индийца и два сирийца.

Сообщение о механических проблемах на судне поступило в 7 утра в воскресенье, после чего корабль отправил сигнал бедствия и потерялся примерно в 4.5 морских милях к юго-западу от Лесбоса, сообщили местные власти.

Один член экипажа, египтянин, был спасен. По данным береговой охраны, спасательные операции ведут восемь торговых судов, два вертолета и один фрегат ВМС Греции. Несмотря на сильные штормовые условия со скоростью ветра более 80 км/ч, поиски ведутся в регионе катастрофы. Трем судам береговой охраны не удалось достичь этого района из-за непогоды, указав на сложность условий.

Руководительница береговой охраны выразила уверенность, что ведутся максимально возможные меры для спасения погибших членов экипажа, однако в дальнейшем не назвала никаких подробностей, ссылаясь на продолжительность и следствие.

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