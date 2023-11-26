У берегов Греции затонуло судно: 13 человек пропали без вести

В результате шторма у греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно, 13 из 14 членов экипажа пропали без вести.

Источник фото: Anadolu Ajansı

Возле греческого острова Лесбос потерпел крушение грузовой корабль "Раптор", в результате 13 членов экипажа пропали без вести, - сообщает Associated Pressсо ссылкой на местные властные органы.

Судно, зарегистрированное на Коморских островах, отправилось из Александрии, Египет, в Стамбул, перевозя на борту 6000 тонн соли. В составе экипажа были 14 человек - восемь египтян, четыре индийца и два сирийца.

Сообщение о механических проблемах на судне поступило в 7 утра в воскресенье, после чего корабль отправил сигнал бедствия и потерялся примерно в 4.5 морских милях к юго-западу от Лесбоса, сообщили местные власти.

Один член экипажа, египтянин, был спасен. По данным береговой охраны, спасательные операции ведут восемь торговых судов, два вертолета и один фрегат ВМС Греции. Несмотря на сильные штормовые условия со скоростью ветра более 80 км/ч, поиски ведутся в регионе катастрофы. Трем судам береговой охраны не удалось достичь этого района из-за непогоды, указав на сложность условий.

Руководительница береговой охраны выразила уверенность, что ведутся максимально возможные меры для спасения погибших членов экипажа, однако в дальнейшем не назвала никаких подробностей, ссылаясь на продолжительность и следствие.

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