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  1. В Украине

Непогода добралась до Винницкой области: правоохранители призывают водителей и пешеходов быть крайне осторожными

21:15, 26 ноября 2023
В Винницкой области также осложнены погодные условия, спецслужбы ликвидируют последствия непогоды.
Непогода добралась до Винницкой области: правоохранители призывают водителей и пешеходов быть крайне осторожными
Источник фото: Национальная полиция Украины
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В Винницкой области погодные условия осложнили движение на дорогах. В Гайсинском районе правоохранители активно действуют для ликвидации последствий непогоды и оказания помощи водителям, - сообщает Национальная полиция Украины.

Полицейские призывают всех участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, быть особенно осторожными во время пребывания на улице. Рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния и выездов без необходимости.

Особое внимание обращают на важность для пешеходов переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах, особенно в случае ограниченной видимости. Кроме этого, рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде для улучшения видимости во время движения в темное время суток.

Полицейские также призывают всех, кто попал в затруднительное положение из-за непогоды, немедленно сообщать об этом по номеру "102" или обращаться в аварийные службы для получения помощи и поддержки.

Напомним, на трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать.

В Одесской области в результате непогоды произошло 37 ДТП.

Кроме того, в Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов.

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