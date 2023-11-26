Школы Киевской области из-за непогоды перевели на дистанционку

В понедельник жителей Киевской области призывают по возможности оставаться дома.

Источник фото: tvoemisto

В связи с ухудшением погодных условий во время оперативного заседания комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение перевести все школы области на дистанционный формат обучения в понедельник, 27 ноября. Об этом сообщает Киевская ОГА.

По прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий, в частности сильные снегопады, что может привести к осложнению дорожного движения. Органы власти заранее проинформировали об этом граждан и рекомендуют быть осторожными и внимательными на дорогах. Соответствующие службы также уже подготовились к оперативному реагированию на ситуацию и расчистки дорог в случае снегопада.

Администрация обращается ко всем жителям области с просьбой избегать ненужных поездок на дорогу, если это возможно, и оставаться дома, особенно во время непогоды. Использование дистанционных средств обучения позволит избежать возможных проблем и опасности во время ухудшения погодных условий.

Кроме того, в Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.