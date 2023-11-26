Польща планує цілодобово блокувати один із пунктів пропуску

Польща цілодобово збирається блокувати пункт пропуску «Медика-Шегині», який раніше працював з з 10:00 до 21:00.

Джерело фото: dailylviv

Польські перевізники, які з 6 листопада блокують кордон з Україною для вантажівок, від 27 листопада розпочнуть цілодобову блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині». Про це повідомив під час телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, згідно з інформацією до 26 листопада блокування руху на цьому пункті пропуску проводилося з 10:00 до 21:00 за київським часом.

Проте він зазначив, що рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною вже відновлено, і минулої доби цим шляхом перетнули кордон приблизно 350 вантажівок.

Нагадаємо, через блокаду україно-польського кордону почалися проблеми з постачанням пального, — Мінагрополітики.

Крім того, Україна організовує евакуацію водіїв вантажівок, які заблоковані з польського боку кордону.

Володимир Зеленський прокоментував складну ситуацію на кордоні з Польщею.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.