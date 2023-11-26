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  1. У світі

Польща планує цілодобово блокувати один із пунктів пропуску

20:56, 26 листопада 2023
Польща цілодобово збирається блокувати пункт пропуску «Медика-Шегині», який раніше працював з з 10:00 до 21:00.
Польща планує цілодобово блокувати один із пунктів пропуску
Джерело фото: dailylviv
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Польські перевізники, які з 6 листопада блокують кордон з Україною для вантажівок, від 27 листопада розпочнуть цілодобову блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині». Про це повідомив під час телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, згідно з інформацією до 26 листопада блокування руху на цьому пункті пропуску проводилося з 10:00 до 21:00 за київським часом.

Проте він зазначив, що рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною вже відновлено, і минулої доби цим шляхом перетнули кордон приблизно 350 вантажівок.

Нагадаємо, через блокаду україно-польського кордону почалися проблеми з постачанням пального, — Мінагрополітики.

Крім того, Україна організовує евакуацію водіїв вантажівок, які заблоковані з польського боку кордону.

Володимир Зеленський прокоментував складну ситуацію на кордоні з Польщею.

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