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Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил никакого плана на 2024 год

19:46, 26 ноября 2023
Марьяна Безуглая поставила ультиматум: «Если военное руководство не может предоставить никакого замысла на 2024 год, то такое руководство должно уйти».
Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил никакого плана на 2024 год
Источник фото: dsnews
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный не смог представить план ведения войны на 2024 год, - заявила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

«Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им надо забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц. Эта проблема нарастала летом, как на Ставке, так и в Парламенте при планировании бюджета на 2024», - сказала Безуглая.

По ее мнению, необходим четкий и тщательно обоснованный план действий, о чем спрашивалось у главнокомандующего.

«Мы спрашивали, под что планировать? Как вы видите войну? Почему создание бригады, а не доукомплектование существующих? Сколько будет стоить бригада, новая бригада? Это же еще новые штабы, что с боевыми подразделениями? Закладывать ли средства под ротацию и демобилизацию? Что с обучением? Что с ротациями? Почему в 2024 не заложена закупка турникетов вообще, например? Вы понимаете, что один погибший стоит государству 15 млн грн, а турникет типа САТ - в 10 тыс раз меньше? Кроме трагедии гибели как таковой», - отметила Безуглая.

Безуглая уточнила, что обсуждение происходило в закрытом формате, однако напряжение постепенно нарастало. По ее словам, «если военное руководство не может предоставить НИКАКОГО замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что надо больше людей без НИКАКОГО предложения по изменениям СИСТЕМЫ ВСУ, то такое руководство должно уйти».

Напомним, во время Ставки Верховного Главнокомандующего речь шла о мобилизации, демобилизации, работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки и военно-врачебных комиссий, а также ротации и срочников. Изменения по мобилизации представят на следующей неделе, - Зеленский.

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