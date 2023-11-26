Два дня бродил по горам и ждал румынских спасателей, однако попал к украинским правоохранителям: история незаконного путешествия за границу

Украинец два дня бродил по горам и общался только с румынскими спасателями, однако за 3 км до границы его нашли украинские правоохранители.

Источник фото: dpsu.gov.ua

На горе Поп Иван Мармарошский двое суток продолжалась поисковая операция направленная на спасение 40-летнего жителя Днепра, который бродил по снежным горам, пытаясь найти границу. Его удалось найти в 4 часа утра на сегодня, обзорная группа Делового Мукачевского отряда была участником поисковой операции, - сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Поисковые действия осложнялись сильным снежным покровом, плохой видимостью и обвалившимися деревьями, которые затрудняли доступ автомобильной техники.

Мужчину, который был без соответствующего снаряжения и находился в джинсах и кроссовках, обнаружили в 3 километрах от границы. Он отказался объяснять цель своего пребывания в горах, но впоследствии признался в своих намерениях незаконно попасть в Румынию.

Мужчина надеялся на помощь румынских спасателей, поэтому связался только с ними. Однако его нашли украинские правоохранители, что вызвало у него возмущение.

Мужчину доставили в больницу, его состояние сейчас удовлетворительное. Пограничники начали расследование относительно незаконного путешествия украинца.

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