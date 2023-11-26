Укрзализныця добавила места на поезда из занесенной Одессы

Укрзализныця рассказала о готовности к снегоборьбе и движением по графику.

Источник фото: ukrinform

В связи с ухудшением погодных условий по всей территории Украины, Укрзализныця приняла необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров и добавила места на поезда, - сообщили на предприятии.

С целью обеспечения безопасности и надежности перевозок, Укрзализныця советует избегать рисковать путешествие автотранспортом и выбирать железнодорожный транспорт для перемещений. Предприятие также сообщило о дополнительном введении мест на поезда из Одессы, подтверждая готовность железнодорожников к борьбе со снегом и обеспечению движения поездов по графику.

"Добавляем места на поезда из заметеной Одессы, едем по графику, готовы к снегоборьбе", - отметили в УЗ.

Укрзализныця акцентирует внимание на безопасности и удобстве пассажиров в непредсказуемых погодных условиях, рекомендуя воспользоваться услугами железнодорожного транспорта для осуществления путешествий.

Напомним, на трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать.

В Одесской области в результате непогоды произошло 37 ДТП.

Кроме того, в Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.