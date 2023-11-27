Як уберегти дитину в інтернеті під час онлайн-навчання: поради

У кіберполіції батькам надали поради к убезпечити школяра під час проводження часу у віртуальному просторі.

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За останні роки онлайн-освіта стала невід'ємною частиною навчального процесу для багатьох українських школярів. Однак з цим пов'язані питання безпеки дітей в інтернеті, що є актуальними для батьків, особливо під час онлайн-навчання. У кіберполіції надають поради, як захистити учнів під час занять у віртуальному просторі.

Антивірусне програмне забезпечення

Рекомендується встановлювати на гаджетах, які використовує ваш школяр, антивірусне програмне забезпечення та постійно оновлювати його.

Створення окремих облікових записів

Створіть окремі облікові записи для навчальних платформ, які використовує дитина, для підвищення безпеки.

Використання визначених програм

Домовтеся, що під час навчання школяр користуватиметься лише визначеними вчителями програмами, месенджерами та сайтами з навчальним матеріалом.

Свідоме користування

Поясніть дитині ризики вірусів через встановлення невідомих програм і відкриття підозрілих посилань, листів та файлів.

Збереження особистих даних

Поясніть дітям про небезпеку розповсюдження особистих даних онлайн: фотографій, номерів телефонів, адрес тощо.

Культура етичного спілкування

Виховуйте дитині культуру етичного онлайн-спілкування, підкреслюючи неприпустимість агресії та булінгу.

Обережне ставлення до нових знайомств

Поясніть дітям про необхідність обережного ставлення до нових знайомств в інтернеті, особливо якщо співбесідник наполегливо намагається стати "другом".

Ці поради допоможуть батькам забезпечити безпеку своїх дітей під час онлайн-навчання та захистити їх від потенційних небезпек у віртуальному світі.

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