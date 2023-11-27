Киян попереджають про небезпечні погодні умови: куди звертатися у разі непередбачуваних обставин

У Києві очікуються пориви вітру від 17 до 25 м/с.

Джерело фото: stopcor

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні погодні умови, які очікуються в Києві у понеділок, 27 листопада. За даними синоптиків, очікуються пориви північно-західного вітру, які можуть досягати швидкості від 17 до 25 м/с, – повідомили в КМДА.

Прогнозується, що вночі та вранці пориви вітру досягатимуть 25 м/с, що відповідає ІІ рівню небезпечності (помаранчевий). Удень прогнозуються пориви вітру меншої інтенсивності - 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, синоптики попереджають про очікувані опади у вигляді значного снігу, снігових заметів та ожеледиці на дорогах.

Експерти наголошують на необхідності дотримуватися заходів під час сильного вітру. Рекомендується щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів предмети, які можуть викинутися, уникати місць поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев. Також водіям радять утримуватися від паркування біля таких місць.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду» за номером: 0442724018.

При падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номерами: 0442783540 або 0504398366.

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