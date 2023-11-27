Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував постанову про можливість збільшення зарплат працівникам деяких місцевих держадміністрацій

Місцеві державні адміністрації на територіях відновлення можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників до 100% від розміру фонду оплати праці.

НАЗК перейменувало Реєстр корупціонерів на Реєстр порушників на своєму сайті

Тепер корупціонерів називають порушниками, - НАЗК оновило головну сторінку сайту.

Екс-голова Вищої ради правосуддя хоче зайняти посаду проректора Національної школи суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів просить надати обґрунтування необхідності призначення Андрія Овсієнка на посаду

Застосування електронних браслетів для осіб, що вчинили домашнє насильство: Верховна Рада схвалила зміни до кодексів за основу

Пропонуються зміни до КК, КПК і ЦПК у частині застосування електронних засобів контролю, які відстежують виконання кривдником вимог обмежувальних приписів та обмежувальних заходів, а також заборони наближатися до потерпілої особи.

Верховний Суд висловився щодо вимоги про висотність у процесі будівництва

Будівництво об’єкта з відхиленням від затвердженого та погодженого проєкту у частині висотності, пожежних та інсоляційних вимог не допускається – позиція ВС.

  1. В Україні

Киян попереджають про небезпечні погодні умови: куди звертатися у разі непередбачуваних обставин

08:00, 27 листопада 2023
У Києві очікуються пориви вітру від 17 до 25 м/с.
Киян попереджають про небезпечні погодні умови: куди звертатися у разі непередбачуваних обставин
Джерело фото: stopcor
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні погодні умови, які очікуються в Києві у понеділок, 27 листопада. За даними синоптиків, очікуються пориви північно-західного вітру, які можуть досягати швидкості від 17 до 25 м/с, – повідомили в КМДА.

Прогнозується, що вночі та вранці пориви вітру досягатимуть 25 м/с, що відповідає ІІ рівню небезпечності (помаранчевий). Удень прогнозуються пориви вітру меншої інтенсивності - 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, синоптики попереджають про очікувані опади у вигляді значного снігу, снігових заметів та ожеледиці на дорогах.

Експерти наголошують на необхідності дотримуватися заходів під час сильного вітру. Рекомендується щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів предмети, які можуть викинутися, уникати місць поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев. Також водіям радять утримуватися від паркування біля таких місць.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду» за номером: 0442724018.

При падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номерами: 0442783540 або 0504398366.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду