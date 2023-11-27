На війні загинув голова Веселівського райсуду Запорізької області Анатолій Нагорний

Суддя Анатолій Нагорний загинув на Куп'янскому напрямку.

15 листопада, захищаючи Україну, загинув голова Веселівського районного суду Запорізької області Анатолій Олександрович Нагорний. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

«Пекучий біль та гіркий смуток наповнив серця колег.

Після повномасштабного вторгнення росії, покинувши домівку, він пішов добровольцем до лав ЗСУ, попри те, що був відрядженим до Жовтневого суду м. Дніпра.

15 листопада 2023 року він загинув на Куп'янскому напрямку, до кінця виконуючи свій професійний та моральний обов’язок. Родина до останнього вірила, що сталося помилка, але тіло захисника вдалося вивезти з поля бою.

Рада суддів України, колеги, всі, хто знав Анатолія Олександровича, висловлюють глибоке співчуття родині, близьким та друзям з приводу передчасної загибелі земляка та героя, людини, для якої Україна та її незалежність були понад усе», - сказано у повідомленні.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Анатолія Олександровича.