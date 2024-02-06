Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Джерело фото: Вечірній Київ

Законопроектом 10449 про посилення мобілізації пропонується розширити перелік посад працівників органів державної влади, які матимуть безпосередню відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, до таких осіб пропонується додати: керівників міністерств та їх заступників, керівників державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України; суддів, членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голову Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя; а також працівників Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ України, установ експертної служби МВС.

Натомість, з чинного переліку посадових та службових осіб органів державної влади, які мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, виключаються працівники Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України.

Передбачається, що таким працівникам оформлюватиметься бронювання.

Як зазначає Головне науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку на законопроект, «така пропозиція видається сумнівною, оскільки, по-перше, з аналізу пропонованих приписів не можна чітко визначити критерії, за якими розподіляються посади працівників органів державної влади, інших державних органів на тих, яким повинна надаватися безпосередня відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, а яким – оформлюватися бронювання в порядку ст. 25 цього Закону».

«Відсутність таких критеріїв при внесенні змін до Закону зумовлює непрогнозованість таких змін та непередбачуваність у регулюванні правових відносин у даній сфері», - вказує ГНЕУ.

«Очевидно, що деякі посади в органах державної влади та інших державних органах є досить значущими з точки зору функціонального призначення та виконання посадовими або службовими особами завдань під час дії воєнного стану (наприклад, до таких посад можна віднести суддів, прокурорів, осіб, які здійснюють досудове розслідування).

Проте, відсутність чіткого бачення розвитку таких правових відносин зумовлює нестабільність правового регулювання.

Так, досить незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації позбавляються поліцейські, працівники Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань і чому їм пропонується оформлювати бронювання на період мобілізації», - додали у ГНЕУ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що депутати підвищать зарплату від 236 тисяч грн членам Вищої ради правосуддя поправкою до закону про житлові сертифікати.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

Також цим законопроектом 10449 Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

Крім того, законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину. А чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову.

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.