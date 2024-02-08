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Избиение женщины в Космаче из-за подозрения в сотрудничестве с ТЦК : полиция открыла уголовное производство

17:28, 8 февраля 2024
Кроме того, у полиции анонсировали ужесточение мер безопасности в общинах области.
Избиение женщины в Космаче из-за подозрения в сотрудничестве с ТЦК : полиция открыла уголовное производство
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Как сообщалось, в селе Космач Ивано-Франковской области местные жители избили женщину с ребенком. Толпа перекрыла дорогу и останавливала автомобили. Люди хотели убедиться, что там нет людей, связанных с представителями ТЦК.

По факту избиения толпой женщины, которую считали «наводчицей военкома», возбудили уголовное производство. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

«Полиция опросил потерпевших. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Наказание по этой статье - ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 4 лет.

Кроме того, представители полиции анонсировали ужесточение мер безопасности в общинах области. Об усиленном варианте службы рассказал начальник сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив в эфире Радио Свобода.

«Полиция будет нести усиленный вариант службы на таких участках, где это возможно, в таких общинах, и будет работать с людьми и также с общинами, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев», – сказал Яцкив.

В ходе следственно-оперативных действий полицейские установили, что все участники собрания, которые перекрывали дорогу, – это местные жители.

«Следователи полиции сейчас допрашивают людей, которые перекрывали дорогу. Дальше будут принимать решение, кого привлечь к ответственности», – рассказал Яцкив.

Он назвал перекрытие дороги толпой женщин стихийным собранием, в полицию заявок на проведение таких мероприятий не поступало.

«Это было стихийное собрание людей, которые перекрыли этот участок дороги и не пропускали людей, и проверяли, по их словам, пассажиров и водителей, которые могли иметь отношение к ТЦК или другим структурам. В полицию заявок не поступало», – отметил представитель полиции.

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