Побиття жінки у Космачі через підозру у співпраці з ТЦК : поліція відкрила кримінальне провадження

Крім того, в поліції анонсували посилення заходів безпеки у громадах області.

Як повідомлялося, у селі Космач Івано-Франківської області місцеві жителі побили жінку з дитиною. Натовп перекрив дорогу та зупиняв автомобілі. Люди хотіли впевнитися, що там немає людей, пов’язаних з представниками ТЦК.

За фактом побиття натовпом жінки, яку вважали «наводчицею воєнкому», порушили кримінальне провадження. Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

«Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Крім того, представники поліції анонсували посилення заходів безпеки у громадах області. Про посилений варіант служби розповів начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків в ефірі Радіо Свобода.

«Поліція буде нести посилений варіант служби на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах, і буде працювати з людьми, і також із громадами, щоб не допускати у подальшому таких випадків», – сказав Яцків.

Під час слідчо-оперативних дій, поліцейські встановили, що всі учасники зібрання, які перекривали дорогу – це місцеві жителі.

«Слідчі поліції зараз допитують людей, які перекривали дорогу. Далі будуть ухвалювати рішення, кого притягати до відповідальності», – розповів Яцків.

Він назвав перекриття дороги натовпом жінок стихійним зібранням, до поліції заявок на проведення таких заходів не надходило.

«Це було стихійне зібрання людей, які перекрили цю ділянку дороги і не пропускали людей, і перевіряли, за їхніми словами, пасажирів і водіїв, які могли мати відношення до ТЦК чи інших структур. До поліції заявок не надходило», – зазначив представник поліції.

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