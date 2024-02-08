Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Необхідно відновити конкурси на посади державної служби – НАДС

Конкурсні процедури пропонують відновити з посад державної служби категорії «А».

Хто буде розробляти Єдині показники доброчесності та етики судді: відомий список

У робочу групу, яка визначить, яким має бути доброчесний суддя або кандидат на посаду судді, увійшли представники ВРП, ВККС, РСУ, ГРД та проектів технічної допомоги.

Законопроект про мобілізацію дозволяє Кабміну вирішувати питання надання відстрочки працівникам НАБУ, а це корупціогенний фактор – висновок Антикоркомітету Верховної Ради

Комітет вказав, що норми законопроекту щодо бронювання детективів НАБУ для отримання ними відстрочки від призову надають Кабінету Міністрів можливість втручання у діяльність НАБУ.

Нацбанк зробив нові рекомендації щодо фінансового моніторингу PEPів

Фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP, - Нацбанк оновив рекомендації.

«Тільки Бог і сам Роман Ігнатов знають, чи отримував він громадянство РФ» — ВККС

Підтвердити або спростувати факт отримання головою ВККС громадянства РФ виявилося неможливим.

  1. В Україні

Побиття жінки у Космачі через підозру у співпраці з ТЦК : поліція відкрила кримінальне провадження

17:28, 8 лютого 2024
Крім того, в поліції анонсували посилення заходів безпеки у громадах області.
Побиття жінки у Космачі через підозру у співпраці з ТЦК : поліція відкрила кримінальне провадження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомлялося, у селі Космач Івано-Франківської області місцеві жителі побили жінку з дитиною. Натовп перекрив дорогу та зупиняв автомобілі. Люди хотіли впевнитися, що там немає людей, пов’язаних з представниками ТЦК.

За фактом побиття натовпом жінки, яку вважали «наводчицею воєнкому», порушили кримінальне провадження. Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

«Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Крім того, представники поліції анонсували посилення заходів безпеки у громадах області. Про посилений варіант служби розповів начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків в ефірі Радіо Свобода.

«Поліція буде нести посилений варіант служби на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах, і буде працювати з людьми, і також із громадами, щоб не допускати у подальшому таких випадків», – сказав Яцків.

Під час слідчо-оперативних дій, поліцейські встановили, що всі учасники зібрання, які перекривали дорогу – це місцеві жителі.

«Слідчі поліції зараз допитують людей, які перекривали дорогу. Далі будуть ухвалювати рішення, кого притягати до відповідальності», – розповів Яцків.

Він назвав перекриття дороги натовпом жінок стихійним зібранням, до поліції заявок на проведення таких заходів не надходило.

«Це було стихійне зібрання людей, які перекрили цю ділянку дороги і не пропускали людей, і перевіряли, за їхніми словами, пасажирів і водіїв, які могли мати відношення до ТЦК чи інших структур. До поліції заявок не надходило», – зазначив представник поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду