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На Франківщині натовп напав на жінку з дитиною, заявивши, що вона «наводчиця воєнкома»

18:55, 7 лютого 2024
Медики діагностували у дитини гематоми та забої, а в жінки струс головного мозку.
На Франківщині натовп напав на жінку з дитиною, заявивши, що вона «наводчиця воєнкома»
Джерело фото: facebook.com/yana.vandhurak
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У Космачі на Івано-Франківщині місцеві побили жінку і дитину. Як пише «Суспільне», близько сотні людей перекрили дорогу і зупиняли автівки, щоб пересвідчитися, чи немає у транспортних засобах людей, пов'язаних з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Запідозривши одну з водійок — Іванну, люди побили жінку та її шестирічну доньку. Їй вдалося вирватися, бо увага натовпу перекинулася на інший автомобіль.

За словами жінки, люди почали витягувати її у вікно за волосся, тягли за руки, били машину та розгойдували. В автомобілі разом з Іванною була її 6-річна донька. Дівчинка теж постраждала.

Згодом, за словами Іванни, хтось із натовпу крикнув: «Це — не та машина» і люди побігли до іншої автівки. Жінка завела авто і поїхала, далі викликала «швидку» та поліцейських.

Медики діагностували у дитини гематоми та забої, а в жінки струс головного мозку.

У коментарі «Суспільному» голова Космацької громади Дмитро Мохначук розповів, що про інцидент йому повідомили поліцейські після виклику.

З його слів, натовп розійшовся після того, як на місце події приїхав начальник поліції.

«До мене особисто люди не зверталися. Це хтось у групу в соцмережі написав, що їдуть багато машин ТЦК та СП, щоб позабирати людей. Вони самі організувалися. Жінки перекрили дороги й перевіряли машини. Хто ініціатор, я не знаю. Коли я вчора вранці приїжджав туди, то казав їм: "Пишіть колективну заяву, висловлюйте письмово свої претензії та вимоги. А я передам їх до військової адміністрації"», — розповів Дмитро Мохначук.

У поліції  7 лютого повідомили, що слідчі розпочали провадження за ч. 2. ст. 296 (хуліганство, вчинене групою людей) Кримінального кодексу України.

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