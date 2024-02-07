На Франковщине толпа напала на женщину с ребенком, заявив, что она «наводчица военкома»

Медики диагностировали у ребенка гематомы и ушибы, а у женщины сотрясение головного мозга.

Источник фото: facebook.com/yana.vandhurak

В Космаче на Ивано-Франковщине местные избили женщину и ребенка. Как пишет «Общественное», около сотни людей перекрыли дорогу и останавливали автомобили, чтобы убедиться, нет ли в транспортных средствах людей, связанных с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Заподозрив одну из водительниц — Иванну, люди избили женщину и ее шестилетнюю дочь. Ей удалось вырваться, потому что внимание толпы перекинулось на другой автомобиль.

По словам женщины, люди начали вытаскивать ее в окно за волосы, тянули за руки, избивали машину и раскачивали. В автомобиле вместе с Иванной была ее 6-летняя дочь. Девочка тоже пострадала.

Впоследствии, по словам Иванны, кто-то из толпы крикнул: «Это не та машина» и люди побежали к другому автомобилю. Женщина завела авто и уехала, затем вызвала «скорую» и полицейских.

Медики диагностировали у ребенка гематомы и ушибы, а у женщины сотрясение головного мозга.

В комментарии «Общественному» глава Космацкой общины Дмитрий Мохначук рассказал, что об инциденте ему сообщили полицейские после вызова.

«Ко мне лично люди не обращались. Это кто-то в группу в соцсети написал, что едут много машин ТЦК и СП, чтобы забрать людей. Они сами организовались. Женщины перекрыли дороги и проверяли машины. Кто инициатор, я не знаю. Когда я вчера утром приезжал туда, то говорил им: "Пишите коллективное заявление, высказывайте письменно свои претензии и требования. А я передам их в военную администрацию"», — рассказал Дмитрий Мохначук.

В полиции 7 февраля сообщили, что следователи начали производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой людей) Уголовного кодекса Украины.

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