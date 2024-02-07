В Украине скоро может появиться должность кибердипломата, – Данилов

Секретарь СНБО считает, что в Украине скоро может появиться должность кибердипломата.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в Украине скоро может появиться должность кибердипломата.

Такое мнение он высказал в выступлении на открытии Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 года.

В частности, он отметил, что Украина «перешла в тотальную цифровизацию, которую нужно сейчас обязательно защищать».

«Сейчас в мире идет большое движение — каждая страна на сегодняшний день начинает понимать, и уже большое количество стран имеют кибердипломатов.

В нашей стране так же скоро появится, я думаю, обязательно такая должность — кибердипломата, потому что это очень-очень важное направление борьбы за свет в этом мире», — сказал Данилов.

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