В Україні скоро може з'явиться посада кібердипломата, – Данілов

Секретар РНБО вважає, що в Україні скоро може з’явиться посада кібердипломата.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні скоро може з’явиться посада кібердипломата.

Таку думку він висловив у виступі на відкритті Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024.

Зокрема, він зауважив, що Україна «перейшла в тотальну цифровізацію, яку треба зараз обов’язково захищати».

«Зараз у світі йде великий рух — кожна країна на сьогоднішній день починає розуміти, і вже велика кількість країн має кібердипломатів.

У нашій країні так само скоро з’явиться, я думаю, обов’язково така посада — кібердипломата, тому що це дуже-дуже важливий напрямок боротьби за світло в цьому світі», — сказав Данілов.

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