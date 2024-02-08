На голову НАЗК претендує представник Омбудсмена в місцях несвободи Віталій Нікулін

За 2023 рік Віталій Нікулін отримав 1 260 940 грн зарплати у Секретаріаті Уповноваженого, тобто, близько 105 тис. грн на місяць.

Окрім колишніх та нинішніх працівників НАЗК, НАБУ, прокурорів САП, на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) претендує представник Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця в місцях несвободи Віталій Нікулін.

Віталій Нікулін у 2009 – 2012 роках працював юристом в ТОВ.

Згодом, у 2012 – 2021 – у Харківській міській раді на посадах головного спеціаліста сектору технічного нагляду контрольної інспекції Департаменту контролю, заступника начальника відділу – завідувача сектору діловодства та контролю виконання документів відділу реклами, начальника відділу реклами, заступника директора Департаменту контролю.

З 2022 по теперішній час – працює у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Обіймав посади головного спеціаліста Сектору запобігання та виявлення корупції, директора Департаменту моніторингу додержання інформаційних прав, представника Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи.

Як зазначає кандидат, він певний час займався питаннями додержання антикорупційного законодавства, був уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Секретаріаті Уповноваженого.

Наразі займає посаду представника Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи, здійснює координацію діяльності Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму, на який покладено функції попередження катувань та іншого жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність, видів поводження чи покарання.

Декларація

У декларації за 2023 рік Віталій Нікулін вказав, що користується квартирою 86,2 кв м у Києві. Має право власності на об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок у Вільхуватці Харківської області площею 77 кв м. Відповідне право набув у 2021 році.

Також вказав своє право власності на земельну ділянку 1584 кв м та житловий будинок 34,2 кв м у селі Вільхуватка Харківської області (набув права на ці об’єкти у 2019 році), квартиру у Донецькій області 22,6 кв м, право користування квартирою дружини 48,8 кв м у Харкові. Дружина набула право власності на нежитлові приміщення у Харкові 20,4 кв м у 2019 році.

Користується авто Ford Focus 2018 р. в.

За 2023 рік отримав 1 260 940 грн зарплати у Секретаріаті Уповноваженого, тобто, близько 105 тис. грн на місяць.

При цьому у 2023 році отримав від Кабміну виплати як внутрішньо переміщена особа у сумі 70 тисяч грн. Крім того, отримав благодійну допомогу від «Благодійного фонду «БГВ» 5610 грн.

Дружина Лілія Бахарєва отримала 15000 грн доходу від підприємництва. Також дружина як ВПО отримала 24 тис. грн від Кабміну.

Кандидат має готівкою 14 тисяч доларів США, а дружина – 12 тис. доларів США.

За 2022 рік заробив у секретаріаті Уповноваженого 348 516 грн (власне, почав працювати там у 2022 році), також отримував допомогу на проживання ВПО 35 тисяч грн. Дружина у 2022 році заробила як підприємець 190 тис. грн та отримала допомогу на проживання ВПО 22,5 тис. грн.

У 2021 році у Харківській міській раді за три місяці роботи заробив 97,6 тис. грн. Також Віталій Нікулін отримав 83 тис. грн допомоги по безробіттю. Дружина отримала 959 тис. грн доходу від підприємництва. Також дружина отримала одноразову матеріальну допомогу від Харківської міської ради 2 тис. грн. Крім того, вона отримала від Пенсійного фонду одноразову матеріальну допомогу 8 тис. грн.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, Олександр Стародубцев, який протягом двох років був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК. Також на голову претендують екс-співробітник НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький і екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський. Документи в якості кандидата подав і колишній народний депутат, а нині – співробітник НАЗК Андрій Тетерук. Серед кандидатів на посаду голови НАЗК нинішній заступник керівника апарату НАЗК Агія Загребельська, яка, як вказано на сайті Агентства, є очільницею напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК. Також кандидатом є Роман Норець, який по серпень 2023 року був у НАЗК керівником управління. Крім того, на посаду голови НАЗК претендує Ірина Мостова, яка після звільнення з НАЗК встигла попрацювати у ДП «Адміністрація морських портів України», та компанія якої активно брала участь у тендерах «Укравтодору» на оцінку корупційних ризиків. Кандидатами є також керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик та член ВККС Віталій Гацелюк.

Крім того, кандидат на голову НАЗК – заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров показав у декларації Bitcoin, Ethereum і 2,1 млн грн зарплати.

На голову НАЗК претендує і прокурор САП з досвідом роботи директором детективного агентства Станіслав Броневицький, який за 2023 рік заробив 2,17 млн грн.

Крім того, на крісло НАЗК претендують екс-начальник Управління внутрішнього аудиту Держмитслужби та в. о. керівника Одеської митниці Михайло Мірошніченко, керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк і прокурор Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Олег Корнієнко.

Автор: Наталя Мамченко

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