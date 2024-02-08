На главу НАПК претендует представитель Омбудсмена в местах несвободы Виталий Никулин

За 2023 год Виталий Никулин получил 1 260 940 грн зарплаты в Секретариате Уполномоченного, то есть около 105 тыс. грн в месяц.

Кроме бывших и нынешних работников НАПК, НАБУ, прокуроров САП, на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) претендует представитель Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в местах несвободы Виталий Никулин.

Виталий Никулин в 2009-2012 годах работал юристом в ООО.

Впоследствии, в 2012 – 2021 – в Харьковском городском совете на должностях главного специалиста сектора технического надзора контрольной инспекции Департамента контроля, заместителя начальника отдела – заведующего сектором делопроизводства и контроля исполнения документов отдела рекламы, начальника отдела рекламы, заместителя директора Департамента контроля.

С 2022 по настоящее время работает в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Занимал должности главного специалиста сектора предотвращения и выявления коррупции, директора Департамента мониторинга соблюдения информационных прав, представителя Уполномоченного по правам человека в местах несвободы.

Как отмечает кандидат, он некоторое время занимался вопросами соблюдения антикоррупционного законодательства, был уполномоченным лицом по предотвращению и выявлению коррупции в Секретариате Уполномоченного.

В настоящее время занимает должность представителя Уполномоченного по правам человека в местах несвободы, осуществляет координацию деятельности Департамента по реализации национального превентивного механизма, на который возложены функции предупреждения пыток и другого жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство видов обращения или наказания.

Декларация

В декларации за 2023 год Виталий Никулин указал, что пользуется квартирой 86,2 кв. м в Киеве. Имеет право собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом в Вильховатке Харьковской области площадью 77 кв. м. Соответствующее право получил в 2021 году.

Также указал свое право собственности на земельный участок 1584 кв м и жилой дом 34,2 кв м в селе Вильховатка Харьковской области (приобрел право на эти объекты в 2019 году), квартиру в Донецкой области 22,6 кв м, право пользования квартирой жены 48,8 кв м в Харькове. Жена получила право собственности на нежилые помещения в Харькове 20,4 кв. м в 2019 году.

Пользуется автомобилем Ford Focus 2018 г. в.

За 2023 год получил 1260940 грн зарплаты в Секретариате Уполномоченного, то есть, около 105 тыс. грн в месяц.

При этом в 2023 году получил от Кабмина выплаты как внутренне перемещенное лицо на сумму 70 тысяч грн. Кроме того, получил благотворительную помощь от Благотворительного фонда БГВ 5610 грн.

Жена Лилия Бахарева получила 15 000 грн дохода от предпринимательства. Также жена как ВПЛ получила 24 тыс. грн от Кабмина.

Кандидат имеет наличными 14 тысяч долларов США, а жена – 12 тыс. долларов США.

За 2022 год заработал в Секретариате Уполномоченного 348 516 грн (собственно, начал работать там в 2022 году), также получал пособие на проживание ВПЛ 35 тысяч грн. Жена в 2022 году заработала в качестве предпринимателя 190 тыс. грн и получила помощь на проживание ВПЛ 22,5 тыс. грн.

В 2021 году в Харьковском городском совете за три месяца работы заработал 97,6 тыс. грн. Также Виталий Никулин получил 83 тыс. грн пособия по безработице. Жена получила 959 тыс. грн. дохода от предпринимательства. Также жена получила единовременную материальную помощь от Харьковского городского совета 2 тыс. грн. Кроме того, она получила от Пенсионного фонда единовременную материальную помощь 8 тыс. грн.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков и Катерина Каплюк, работавшая советником председателя НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников, Александр Стародубцев, который на протяжении двух лет был заместителем главы НАПК, а сейчас – заместитель руководителя аппарата НАПК. Также на голову претендуют экс-сотрудник НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ) Александр Новицкий и экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский. Документы в качестве кандидата подал и бывший народный депутат, а ныне – сотрудник НАПК Андрей Тетерук. Среди кандидатов на должность главы НАПК нынешний заместитель руководителя аппарата НАПК Агия Загребельская, которая, как указано на сайте Агентства, является главой направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК. Также кандидатом является Роман Норец, который по август 2023 был в НАПК руководителем управления.

Кроме того, на должность главы НАПК претендует Ирина Мостовая, которая после увольнения с НАПК успела поработать в ГП «Администрация морских портов Украины», и компания которой активно участвовала в тендерах «Укравтодора» на оценку коррупционных рисков. Кандидатами являются также руководитель отдела аналитической работы НАПК Павел Кулик и член ВККС Виталий Гацелюк.

Кроме того, кандидат на главу НАПК – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров показал в декларации Bitcoin, Ethereum и 2,1 млн грн зарплаты.

На председателя НАПК претендует и прокурор САП с опытом работы директором детективного агентства Станислав Броневицкий, за 2023 год заработавший 2,17 млн грн.

Кроме того, на кресло НАПК претендуют экс-начальник Управления внутреннего аудита Гостаможслужбы и и. о. руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко, руководитель следственного отдела ТУ ГБР Сергей Гупяк и прокурор Специализированного прокуратура ры в военной и оборонной сфере Олег Корниенко.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.