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  1. Общество

В Украине в 2023 году количество заболевших корью выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годом

19:17, 7 февраля 2024
С начала года зафиксировали пять случаев кори.
В Украине в 2023 году количество заболевших корью выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годом
Ихображение: freepik.com
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В 2023 году корью в Украине заболело в 6 раз больше людей, чем в 2022 году. Такие данные были озвучены в Министерстве здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья Украины, в 2022 году в Украине было зафиксировано 11 случаев заболевания, в то время как в 2023 году — уже 65 — в 15 областях и в Киеве.

В Минздраве отмечают, что, по предварительным данным, в январе 2024 года зафиксировано уже 5 случаев кори: три в Одесской области и по одному в Черниговской и Волынской областях.

Пока эпидемическая ситуация остается контролируемой, отмечают в Минздраве, но родителям важно проверить вакцинальный статус детей и наверстать пропущенные прививки.

«По итогам 2023 прививками против кори, паротита и краснухи (КПК) охвачено 92,4% годовалых детей и 87,3% 6-летних. В то же время по рекомендациям ВОЗ для формирования коллективного иммунитета уровень охвата прививками должен составлять не менее 95%», - рассказали в Минздраве.

Корь — одно из самых опасных и смертельно опасных инфекционных заболеваний: 9 из 10 невакцинированных людей рискуют заболеть после контакта с больным. Наиболее уязвимы к инфекции — дети, не имеющие прививок.

По календарю профилактических прививок каждый ребенок должен получить две дозы вакцины КПК – в 12 месяцев и в 6 лет.

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