В Харькове предприниматель нажился на ремонте укрытия одной из гимназий

Предприниматель внес в официальные документы недостоверные сведения, завысив нормативные объемы расходов.

В Харькове сообщили о подозрении предпринимателю по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, и служебного подлога.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в ноябре 2022 между одним из департаментов Харьковского городского совета и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о проведении ремонта укрытия гимназии, расположенной в Индустриальном районе г. Харькова.

«Предприниматель, действуя с целью наживы, обеспечил внесение в официальные документы недостоверных сведений, завысив нормативные объемы расходов почти на 1200 человеко-часов», - говорится в сообщении.

В дальнейшем на основании документа, предоставленного подозреваемым заказчику, на счет подрядчика излишне перечислено почти 200 тыс. грн бюджетных средств, чем нанесен ущерб Харьковской городской территориальной общине.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.