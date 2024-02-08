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  1. В Україні

У Харкові підприємець нажився на ремонті укриття однієї з гімназій

07:39, 8 лютого 2024
Підприємець вніс в офіційні документи недостовірні відомості, завищив нормативні обсяги витрат.
У Харкові підприємець нажився на ремонті укриття однієї з гімназій
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У Харкові повідомили про підозру підприємцю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та службового підроблення.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у листопаді 2022 року між одним з департаментів Харківської міської ради та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо проведення ремонту укриття гімназії, розташованої в Індустріальному районі м. Харкова.

«Підприємець, діючи з метою наживи, забезпечив внесення в офіційні документи недостовірних відомостей, завищивши нормативні обсяги витрат на майже 1200 людино-годин», - сказано у повідомленні.

У подальшому на підставі документа, наданого підозрюваним замовнику, на рахунок підрядника надлишково перераховано майже 200 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків Харківській міській територіальній громаді.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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