«Знаходили» в ухилянтів серйозні захворювання: на Сумщині викрили схему

На Сумщині викрили схему ухилення від мобілізації.

Фото: sumy.gp.gov.ua

У середу, 7 лютого, правоохоронці повідомили про підозру жителю м. Білопілля Сумського району за фактом організації схеми незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон України, підбурювання до надання неправомірної вигоди та незаконного обігу вогнепальної зброї і бойових припасів.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрюваний, діючи у змові зі службовими особами низки установ, влаштовував військовослужбовців або військовозобов’язаних в медичні заклади Дніпропетровської області.

«Після нібито лікування пацієнти отримували виписки із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності у них серйозних захворювань. У подальшому це було підставою для визнання осіб непридатними до військової служби, відтак ухилянти отримували можливість виїжджати за межі України.

Такі послуги підозрюваний оцінював у 9 тис. доларів США. Частину залишав собі, а решту розподіляв між своїми спільниками», - сказано у повідомленні.

Окрім організації оборудок для ухилянтів підозрюваний ще займався незаконною реалізацією зброї та боєприпасів. У рамках кримінального провадження задокументовано факт продажу підозрюваним за 1 тис. 200 доларів США автомата Калашникова з 1 магазином до нього та 30 набоями.

6 лютого у фігурантів кримінального провадження правоохоронці провели 24 обшуки, під час яких виявили та вилучили предмети, схожі на зброю та боєприпаси, наркотичні речовини, документацію, близько 100 тис. грн, 2 тис. 200 євро та 22 тис. 400 доларів США.

На даний час затримано лише одну особу, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Однак досудове розслідування триває, встановлюється роль кожного учасника схеми.

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