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«Находили» в уклонистов серьезные заболевания: в Сумской области разоблачили схему

07:58, 8 февраля 2024
В Сумской области разоблачили схему уклонения от мобилизации.
«Находили» в уклонистов серьезные заболевания: в Сумской области разоблачили схему
Фото: sumy.gp.gov.ua
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В среду, 7 февраля, правоохранители сообщили о подозрении жителю г. Белополье Сумского района по факту организации схемы незаконной переправки уклонистов через государственную границу Украины, подстрекательству к предоставлению неправомерной выгоды и незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемый, действуя в сговоре со должностными лицами ряда учреждений, устраивал военнослужащих или военнообязанных в медицинские учреждения Днепропетровской области.

«После якобы лечения пациенты получали выписки с заведомо ложными сведениями о наличии у них серьезных заболеваний. В дальнейшем это было основанием для признания лиц непригодными к военной службе, поэтому уклонисты получали возможность выезжать за пределы Украины.

Подобные услуги подозреваемый оценивал в 9 тыс. долларов США. Часть оставлял себе, а остальное распределял между своими сообщниками», - говорится в сообщении.

Кроме организации сделок для уклонистов, подозреваемый еще занимался незаконной реализацией оружия и боеприпасов. В рамках уголовного производства задокументирован факт продажи подозреваемым за 1 тыс. 200 долларов США автомата Калашникова с 1 магазином к нему и 30 патронами.

6 февраля у фигурантов уголовного производства правоохранители провели 24 обыска, в ходе которых обнаружили и изъяли предметы, похожие на оружие и боеприпасы, наркотические вещества, документацию около 100 тыс. грн, 2 тыс. 200 евро и 22 тыс. 400 долларов США.

В настоящее время задержан только один человек, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Однако досудебное расследование продолжается, устанавливается роль каждого участника схемы.

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