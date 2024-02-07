Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания военного имущества

Документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 6 февраля.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания утраченного в бою военного имущества.

Как отмечается в карточке законопроекта №10039, документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 6 февраля.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», 5 октября Верховная Рада приняла законопроект в целом.

Новый закон установит описание упрощенной процедуры списания воинского имущества, согласно которой командир воинской части по представлению комиссии для списания воинского имущества будет иметь право своим приказом списывать закрепленное за воинской частью имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному актом до 100 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе Вооруженных Сил Украины без проведения обязательных расследований причин и обстоятельств потери или уничтожения, досрочного износа, перерасхода военного оружия), кроме определенных случаев.

Также вводится упрощенная процедура списания военного имущества в случае потери (уничтожения, разрушения) в результате военных (боевых) действий. Такое имущество будет перечисляться в едином акте списания, составляемом комиссией и участниками или свидетелями происшествия, при их наличии и будет подаваться на утверждение командующему видом (отдельного рода войск (сил), оперативного командования, воздушного командования) ВСУ.

Так, законопроектом статья 4 Закона «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» дополняется частями следующего содержания:

Во время действия военного положения командир воинской части по представлению комиссии для списания военного имущества вправе своим приказом списывать закрепленное за воинской частью имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 100 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе Вооруженных сил Украины.

Во время действия военного положения решение о необходимости проведения расследования причин и обстоятельств потери или уничтожения, досрочного износа, перерасхода военного имущества (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 100 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, закрепленное за воинской частью принимается командиром этой части.

Соответствующее расследование обязательно проводится в случае наличия информации об утрате или уничтожении, досрочном износе, перерасходе военного имущества (кроме оружия) в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом служебных обязанностей или совершения лицом правонарушения с целью установления вины и степени, размера материального вреда и обстоятельств, при которых причинен вред.

В случае утраты (уничтожения, разрушения) военного имущества в результате военных (боевых) действий такое имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения списывается единым актом с описанием события и перечнем утраченного закрепленного за воинской частью имущества.

Соответствующий акт составляется и подписывается комиссией для списания воинского имущества воинской части и не менее чем двумя участниками или свидетелями происшествия при их наличии и подается на утверждение командующему видом (отдельного рода войск (сил), оперативного командования, воздушного командования) Вооруженных Сил Украины в тридцатидневный срок. Единый акт по списанию военного имущества Главного управления разведки Министерства обороны Украины, имущества воинских частей подчинения Администрации Государственной специальной службы транспорта, которое было потеряно (уничтожение, разрушение) в результате военных (боевых) действий, подается на утверждение начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Главе Администрации. Государственная специальная служба транспорта в 30-дневный срок. Командующий видом (отдельного рода войск (сил), оперативного командования, воздушного командования) ВСУ, начальник ГУР Минобороны, Глава Администрации Государственной специальной службы транспорта принимают решение об утверждении или отказе в утверждении единого акта в 20-дневный срок. Срок пересмотра решений Командующим видом (отдельного рода войск (сил), оперативного командования, воздушного командования) Вооруженных Сил Украины, начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Председателем Администрации Государственной специальной службы об отказе в утверждении единого акта после устранения недостатков и повторного представления не может превышать 15 дней.

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