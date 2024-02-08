$2 тысячи за «бронь» от мобилизации: на взятке погорел чиновник Службы судебной охраны

В Кировоградской области объявили подозрение во взяточничестве заместителю командира взвода охраны Территориального управления Службы судебной охраны в Кировоградской области.
По данным прокуратуры, он потребовал деньги от местного жителя за трудоустройство в ряды государственного органа системы правопорядка.
За 2 тыс долларов США обещал успешное прохождение конкурса на занятие вакантной должности во взвод охраны Светловодского горрайонного суда Кировоградщины, что в дальнейшем предусматривало еще и «бронь» от мобилизации.
Работник Службы судебной охраны был задержан после получения взятки.
Задержанному сообщили о подозрении и в ближайшее время изберут меру пресечения.
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