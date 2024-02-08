Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правовые и этические основы применения искусственного интеллекта в судопроизводстве – третья лекция судей КСУ, видео

Судьи КСУ Виктор Городовенко и Галина Юровская во время третьей лекции из цикла, посвященного Заключению КСЕС, отметили, что использование инструментов обработки данных как замены юридического исследования судьей искусственным интеллектом для помощи судьям в принятии решений может ослабить способность каждого судьи принимать решения.

«Вы подаете плохой сигнал судам, вы говорите, что в ГСА «все в порядке», но это не так»: как состоялось рассмотрение жалобы Совета судей на руководство ГСА

Члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей спасли Максима Пампуру от неприятностей.

На главу НАПК претендует представитель Омбудсмена в местах несвободы Виталий Никулин

За 2023 год Виталий Никулин получил 1 260 940 грн зарплаты в Секретариате Уполномоченного, то есть около 105 тыс. грн в месяц.

Павел Вовк: «Не ожидаю, что судебные органы проявят смелость при оценке нарушений ВСП или ВККС, но убежден, что правда и здравый смысл в конце концов возобладают над этим абсурдом»

Павел Вовк – о мотивации своих исков к ВСП и ВККС, заявлении Романа Игнатова, конфликте интересов у члена ВСП Романа Маселко и последствиях ликвидации ОАСК для дел граждан.

Родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей будут штрафовать от 850 грн

Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта о привлечении родителей к ответственности за уклонение от обучения и воспитания детей.

  1. В Украине

$2 тысячи за «бронь» от мобилизации: на взятке погорел чиновник Службы судебной охраны

07:20, 8 февраля 2024
Он потребовал деньги от местного жителя за трудоустройство в государственный орган системы правопорядка.
$2 тысячи за «бронь» от мобилизации: на взятке погорел чиновник Службы судебной охраны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кировоградской области объявили подозрение во взяточничестве заместителю командира взвода охраны Территориального управления Службы судебной охраны в Кировоградской области.

По данным прокуратуры, он потребовал деньги от местного жителя за трудоустройство в ряды государственного органа системы правопорядка.

За 2 тыс долларов США обещал успешное прохождение конкурса на занятие вакантной должности во взвод охраны Светловодского горрайонного суда Кировоградщины, что в дальнейшем предусматривало еще и «бронь» от мобилизации.

Работник Службы судебной охраны был задержан после получения взятки.

Задержанному сообщили о подозрении и в ближайшее время изберут меру пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду