$2 тисячі за «бронь» від мобілізації: на хабарі погорів посадовець Служби судової охорони

На Кіровоградщині оголосили підозру у хабарництві заступнику командира взводу охорони Територіального управління Служби судової охорони в Кіровоградській області.
За даними прокуратури, він вимагав гроші від місцевого мешканця за працевлаштування у ряди державного органу системи правопорядку.
За 2 тисі доларів США обіцяв успішне проходження конкурсу на зайняття вакантної посади у взвод охорони Світловодського міськрайонного суду Кіровоградщини, що у подальшому передбачало ще й «бронь» від мобілізації.
Працівника Служби судової охорони затримали після одержання хабаря.
Наразі затриманому повідомили про підозру та найближчим часом оберуть запобіжний захід.
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