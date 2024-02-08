$2 тисячі за «бронь» від мобілізації: на хабарі погорів посадовець Служби судової охорони

Він вимагав гроші від місцевого жителя за працевлаштування до державного органу системи правопорядку.

На Кіровоградщині оголосили підозру у хабарництві заступнику командира взводу охорони Територіального управління Служби судової охорони в Кіровоградській області.

За даними прокуратури, він вимагав гроші від місцевого мешканця за працевлаштування у ряди державного органу системи правопорядку.

За 2 тисі доларів США обіцяв успішне проходження конкурсу на зайняття вакантної посади у взвод охорони Світловодського міськрайонного суду Кіровоградщини, що у подальшому передбачало ще й «бронь» від мобілізації.

Працівника Служби судової охорони затримали після одержання хабаря.

Наразі затриманому повідомили про підозру та найближчим часом оберуть запобіжний захід.

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