На зборах суддів КЦС ВС обговорять підсумки роботи суду та цивільної юрисдикції у 2023 році

У четвер, 8 лютого, в Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду відбудуться збори суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВС.
На порядку денному – заслуховування та обговорення доповідей:
голови КЦС ВС про стан правосуддя в цивільній спеціалізації та практику вирішення окремих категорій справ за 2023 рік;
секретарів судових палат КЦС ВС про діяльність палат за 2023 рік;
заступника керівника Апарату – керівника секретаріату КЦС ВС про діяльність секретаріату за 2023 рік.
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