На зборах суддів КЦС ВС обговорять підсумки роботи суду та цивільної юрисдикції у 2023 році

Під час зборів суддів КЦС ВС обговорять низку питань.

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У четвер, 8 лютого, в Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду відбудуться збори суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

На порядку денному – заслуховування та обговорення доповідей:

голови КЦС ВС про стан правосуддя в цивільній спеціалізації та практику вирішення окремих категорій справ за 2023 рік;

секретарів судових палат КЦС ВС про діяльність палат за 2023 рік;

заступника керівника Апарату – керівника секретаріату КЦС ВС про діяльність секретаріату за 2023 рік.

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