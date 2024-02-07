На собрании судей КГС ВС обсудят итоги работы суда и гражданской юрисдикции в 2023 году

Во время собрания судей КГС ВС обсудят ряд вопросов.

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В четверг, 8 февраля, в Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоится собрание судей. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

В повестке дня – заслушивание и обсуждение докладов:

председателя КГС ВС о состоянии правосудия по гражданской специализации и практике решения отдельных категорий дел за 2023 год;

секретарей судебных палат КЦС ВС о деятельности палат за 2023 год;

заместителя руководителя Аппарата – руководителя секретариата КГС ВС о деятельности секретариата за 2023 год.

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